Один человек погиб, еще двое пострадали при перестрелке в Ингушетии

В Назрановском районе Ингушетии произошла перестрелка. В результате конфликта погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

По информации агентства, конфликт произошел в селе Экажево между молодыми людьми. Стычка закончилась стрельбой. В результате погиб один человек, еще двое ранены. Как уточнили в администрации села, пострадавшие являются сотрудниками полиции.

О характере полученных травм и их состоянии информации нет. Обстоятельства конфликта также не сообщаются. Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, причиной конфликта мог стать давний спор между тейпами.