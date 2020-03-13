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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один человек погиб, еще двое пострадали при перестрелке в Ингушетии

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Назрановском районе Ингушетии произошла перестрелка. В результате конфликта погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

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По информации агентства, конфликт произошел в селе Экажево между молодыми людьми. Стычка закончилась стрельбой. В результате погиб один человек, еще двое ранены. Как уточнили в администрации села, пострадавшие являются сотрудниками полиции.

О характере полученных травм и их состоянии информации нет. Обстоятельства конфликта также не сообщаются. Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, причиной конфликта мог стать давний спор между тейпами.

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