В Ингушетии после перестрелки в селе похитили человека

В ингушском селе Экажево сотрудники полиции устанавливают обстоятельства перестрелки, убийства и похищения человека. В республике проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД региона, перестрелка произошла около 17 часов на улице Арапиева. В результате один человек погиб, двое пострадали и один похищен. Злоумышленники скрылись на автомобилях Lada Granta и Hyundai Solaris.

При попытке прекратить противоправные действия пострадали двое полицейских. Они госпитализированы в больницу с телесными повреждениями.

Кроме того, один из них получил ранение в ногу из травматического пистолета. Ведется розыск преступников.