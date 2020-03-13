В столице КЧР режиссер Эльдар Агачев приступил к работе над постановкой телеспектакля по мотивам рассказов Василия Шукшина. Впервые произведения известного писателя зазвучат на черкесском языке.

По словам директора Черкесского республиканского драматического театра Дины Аковой, писатель и драматург Зураб Бемурзов уже сделал художественный перевод рассказов "Артист Федор Грай", "Степка", "Сапожки" и "Мой зять украл машину дров".

Студийные съемки и звукозапись будут производиться вместе с сотрудниками регионального филиала Всероссийской телерадиокомпании. Драмтеатр, основанный в 1927 году, известен на Северном Кавказе своими оригинальными постановками. К примеру, премьера комедийного мюзикла "Парад звезд" прошла в парке культуры и отдыха "Зеленый остров".

- В летнее время здесь проходит множество самых разных мероприятий. Именно на "Зеленом острове" удалось реализовать идею мобильного театра - когда артисты выходят к зрителям, - говорит Акова. - Это представление очень понравилось нашим землякам.