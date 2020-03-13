Красная армия освободила Мурманск от интервентов 100 лет назад

Вооруженная интервенция американских, английских и французских войск на севере Советской России в 1918-1920 годах. Американский крейсер на рейде. Фото: РИА Новости

Сто лет тому назад - 13 марта 1920 года Красная армия освободила Мурманск от американо-английских интервентов. С севера полностью прогнали и белогвардейцев. Гражданская война здесь закончилась.

Планы военной интервенции, ее еще называли Северной русской кампанией, стали составляться в 1917 году. Уже тогда в русской армии начались мятежи и дезертирство. А после Великой октябрьской социалистической революции большевики заговорили о выходе из Первой мировой войны и начали вести переговоры с Германией. Западные же державы хотели восстановления восточного фронта. А тут еще Германия высадила десант в Финляндии. Появилась угроза захвата немцами стратегически важных портов Кольского полуострова и создания там баз для подводных лодок.

Союзники нашли повод - предложили Мурманскому совету помощь в охране складов с военным имуществом. В Мурманске и Архангельске скопились миллионы тонн военных грузов, и Антанта беспокоилась, что их может захватить Германия. В совете, при поддержке Троцкого, согласились. Интервенты стали наращивать свою группировку на Кольском полуострове.

6 марта 1918 года в Мурманске высадился десант морской пехоты английского линейного корабля "Глори". Это стало началом интервенции. Советское правительство потребовало вывести войска, но в ответ Мурманский совет разорвал все отношения с Москвой. Войска Антанты и белогвардейцы построили специальные каторжные лагеря сначала на Мудьюге, а затем на Иоканьге. В них помещали большевиков и местных жителей.

2 августа 1918 года с помощью эскадры из 17 военных кораблей уже в Архангельске высадился 9-тысячный отряд Антанты. К этому времени здесь свергли советскую власть.

Кстати, во время Северной кампании союзники впервые применили одновременно авиационную бомбардировку и бомбардировку с судов. Это произошло недалеко от Архангельска - у острова Мудьюг. Но, как отмечают историки, войска Красной армии были более организованными, и не только на суше. В короткие сроки сформированный речной флот, не имевший крупных судов, успешно противодействовал интервентам, постепенно выводя из строя иностранные корабли.

С наступлением морозов Красная армия начала готовить наступление. 11 ноября 1918 года прошла кровавая битва за деревню Тулгас. И именно в этот день завершилась Первая мировая война. В войсках интервентов упал моральный дух. Не все хотели воевать и погибать за белое движение. К тому же в Великобритании проходили массовые забастовки под лозунгами "Руки прочь от России". И войска Антанты приняли решение об эвакуации.

К 27 сентября 1919 года последний британский корабль покинул Архангельск. Здесь в феврале 1920 года вспыхнуло восстание. Освобожденные из тюрем политические заключенные вместе с военными помешали белым увести часть кораблей, подводную лодку "Св. Георгий", ледокол "Святогор". 20 февраля красные войска заняли Архангельск.

23 февраля части Красной Армии из-под Петрозаводска перешли в наступление вдоль Мурманской железной дороги, 25 февраля освободили станцию Медвежья Гора, 2 марта - станцию Сорока, 9 марта - Кандалакшу.

13 марта дивизия вступила в Мурманск. На этом организованное сопротивление на севере закончилось.