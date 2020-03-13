Как в Крыму разрабатывали дело "Акулы" и готовили радиоигру "Салават"

К 75-летию победы в Великой Отечественной войне Федеральная служба безопасности продолжает рассекречивать документы, открывать ранее неизвестные страницы героической, а порой и трагической борьбы разведчиков и контрразведчиков по обе стороны от линии фронта. С частью документов уже поработали профессиональные историки, другие еще ждут своих исследователей. "РГ" публикует некоторые материалы из сборника рассекреченных документов.

Санкционировано лично Берией

С июля 1942 года по октябрь 1943 развернулась битва за Кавказ, заметную роль в которой отводили спецслужбам. 13 апреля 1943 года особый отдел Северо-Кавказского фронта начал агентурное дело под кодовым наименованием "Акулы". Его главной целью стала дезинформация противника о перемещениях частей Красной армии. За месяц до этого в органы контрразведки с повинной явились два агента немецкой морской разведгруппы "Марине абвер айнзатцкомандо" "Мухаммедов" и "Яковлев" (подлинные это имена или агентурные - неизвестно).

Перебежчики дали ценную информацию о структуре немецкой разведки, ее инструкторах и местах дислокации. Всего эти двое передали данные о 47 агентах, включая две группы, подготовленные к заброске в наш тыл. Но можно ли им верить или это многоходовая игра противника? Сведения перепроверили по другим каналам, они подтвердились, и все же риск оставался. Контрразведчики решили рискнуть, операцию лично санкционировал нарком внутренних дел Лаврентий Берия. В апреле состоялось четыре сеанса с передатчиком "Мухаммедова" и "Яковлева". Так началась радиоигра под кодовым названием "Салават". Генеральный штаб разработал ее сценарий.

- Целью плана было убедить немецкое командование в том, что на Северо-Кавказский фронт прибывают значительные резервы пехоты, артиллерии и танков и сосредотачиваются в глубине Таманского полуострова, - говорит доктор исторических наук, профессор Академии военных наук Александр Зданович. - Это, считали в штабе фронта, побудит противника оттянуть резервы с крымского участка.

Контрразведчикам удалось не только решить стратегическую задачу, но и убедить руководство немецкой разведки перебросить в помощь двум первым агентам еще одну группу. 23 августа 1943 года троих агентов перебросили в тыл Северо-Кавказского фронта. Как и первая группа, они также добровольно сдались смершевцам, но попытка начать с их помощью новую радиоигру не удалась. Немцы на связь не выходили. Контрразведчики решили отправить в Керчь перевербованного агента "Петресова". Позже выяснилось, что его схватили в результате предательства и расстреляли. Таких трагических страниц в невидимой войне было немало. В Симферопольской школе разведчиков-радистов военно-морской разведки противника советскому агенту под кодовым именем "Воск" удалось создать подпольную группу из трех человек.

- Однако контрразведка врага тоже не бездействовала, - говорит профессор Зданович. - Группу раскрыли и 25 слушателей разведшколы, уже распропагандированных ею, расстреляли.

И все же главную задачу "Акула" выполнила. Фашисты поверили дезинформации, а органы "СМЕРШа" только в ходе этого дела арестовали 96 агентов германской военно-морской разведки.

Кто вы, лейтенант Хмыров?

Среди рассекреченных документов "СМЕРШ" есть данные о некоем Юрии Хмырове - бывшем лейтенанте Черноморского флота, командире катера "Д-2". В январе 1942 года он добровольно сдался немцам под Евпаторией, попав в лагеря, начал сотрудничать с фашистами, работал в немецкой разведгруппе "Абвертрупп-106", находившейся в Крыму. В это же время Хмыров вступил в "Русскую освободительную армию" (РОА) генерала Власова, в октябре 1944 года стал офицером его службы безопасности, а в марте 1945 года - личным адъютантом Власова.

Но вот что интересно: отступая с немцами из Крыма, еще в 1943 году Хмыров закопал во дворе дома своего симферопольского родственника несколько тетрадей с наставлением передать их органам советской контрразведки, когда Красная армия возьмет Крым. Родственник наставление выполнил, а в тетрадях оказались ценные сведения.

Из документов "СМЕРШ" отдельной Приморской армии:

"В пакете были четыре школьных тетради, исписанные частично самим Хмыровым, частично его женой под диктовку. В одной из тетрадей сообщались сведения о разведывательных, контрразведывательных и карательных органах противника. В трех других приведена программа русской национал-социалистической организации ("Истинно русские люди") и сообщен состав ее Крымского комитета".

Всего в тетрадях Хмырова оказались персональные данные 103 сотрудников и агентов немецких разведшкол и контрразведчиков, а также карателей. В том числе оказались сведения по делу "Акулы", информация о Дюссельдорфской и Кенигсбергской разведшколах, органах румынской контрразведки в Крыму и на Кубани и еще о многих других разведгруппах. Перекрестная проверка информации из других источников показала, что сведения в основном достоверные.

Так кто же он такой этот Хмыров? Наш разведчик? Или это тонкая игра немецкой разведки, которая должна заставить "СМЕРШ" поверить в искренность Хмырова? Известно только, что тогда, в апреле 1944, контрразведчики не поверили в раскаяние бывшего флотского лейтенанта.

Из документов "СМЕРШ" отдельной Приморской армии:

"Анализируя имеющиеся у нас по агентурному делу "Акулы" материалы Хмырова и сообщенные им сведения в изъятой тетради, можно сделать вывод, что факт передачи органам советской контрразведки правдоподобных, но слишком ограниченных сведений о разведывательных и карательных органах противника, есть заранее продуманная комбинация немцев, рассчитанная на реабилитацию Хмырова в случае его оставления в тылу наших войск с важными контрразведывательными заданиями".

Война после победы

Кем был лейтенант Хмыров, сложно судить даже сейчас, когда рассекречена часть документов того периода. В апреле или мае 1945-го в южной Чехии он явился в штаб 165-й танковой бригады и сдался в плен. 22 мая Хмыров уже давал показания сотрудникам "СМЕРШ" Второго Украинского фронта, сообщив новые сведения о десятках немецких агентов. Из рассекреченных сегодня протоколов его допросов стало известно, что в апреле 1945 года власовцы готовили заброску диверсионных групп в леса Прибалтики, где в это время еще было полно недобитых фашистских приспешников и националистов.

Управление безопасности "Комитета освобождения народов России" (политическое руководство власовцев) разработало операцию по заброске в тыл Красной армии диверсионной группы, которую "вслепую" планировали сдать органам "СМЕРШ". Задание группы - дискредитировать кого-то из высших советских военачальников. И такая группа была не одна. Этим планам не суждено было сбыться, ведь власовцы в это время уже думали только о том, как не попасть в руки красноармейцев и сдаться американцам.

Но чекистам это только прибавляло работы. Уже был взят Берлин, уже Москва салютовала победителям, а для контрразведчиков война продолжалась.

P.S.

Особая папка. Совершенно секретно. 1 мая 1944 года.

Из докладной записки наркома внутренних дел Лаврентия Берии членам Государственного комитета обороны И. Сталину, В. Молотову, Г. Маленкову:

"Органы НКВД-НКГБ и "СМЕРШ" Народного комиссариата обороны в Крымской АССР арестовали 4206 человек антисоветского элемента, из них разоблачили 430 шпионов. Кроме того, войска НКВД по охране тыла с 10 по 27 апреля задержали 5115 человек, в том числе арестовали 55 агентов немецких разведывательных и контрразведывательных органов, 226 изменников родины и предателей, 363 пособников и ставленников противника, а также участников карательных отрядов".

Кстати

Юрия Хмырова осудили по статье "измена Родине" на семь лет лагерей. Его фамилия еще раз всплывет в связи с процессом над генералом Власовым и его ближайшим окружением в 1946 году. После освобождения в 1955 году Хмыров работал журналистом. О дальнейшей его судьбе ничего неизвестно.