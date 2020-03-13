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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд оштрафовал врача из Сочи на 800 тыс рублей за смерть пациента

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Семеновский районный суд Нижегородской области постановил взыскать 800 тысяч рублей с хирурга из Сочи, по вине которого, по данным следствия, умер пациент. В отношении врача было возбуждено уголовное дело, которое 19 ноября 2018 года прекратили из-за истечения срока давности уголовного преследования. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Жительница Семеновского района обратилась в суд по месту жительства с иском о взыскании компенсации морального вреда в размере двух миллионов рублей.

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Установлено, что в ноябре 2016 года бригада скорой медицинской помощи доставила в приемное отделение сочинской городской больницы № 3 мать истицы. Хирург сделал пациентке рентген грудной клетки, а затем, "не имея специальных познаний в области расшифровки результатов таких исследований, произвел его описание".

"Изучив самостоятельно, без привлечения рентгенолога, результаты рентгенологического исследования, хирург выставил ей основной диагноз и произвел путем прокола грудной стенки троакаром, повредив при этом диафрагму и печень пациента, - говорится в сообщении. - После чего, допуская технические нарушения, установил дренаж в ткань ее печени, оказав, таким образом, неквалифицированную медицинскую помощь по своей специальности. Смерть пациентки наступила в результате колотого торако-абдоминального ранения справа с повреждением диафрагмы и печени, осложнившееся массивной кровопотерей".

Гражданский иск, заявленный в ходе предварительного следствия, оставили без рассмотрения. Ответчик на судебное заседание не явился. Заочное решение Семеновского районного суда Нижегородской области исковые требования частично удовлетворили.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

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