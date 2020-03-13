Чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени пройдет без зрителей

Чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени пройдет без жителей. Такое решение организаторы приняли в связи с распространением в мире коронавируса.

В регионе, между тем, нет на данный момент ни одного зараженного. Тем не менее, уверены устроители состязаний, меры предосторожности излишними не будут.

На областном уровне, как рассказал телеканалу "Тюменское время" директор департамента физкультуры, спорта и допобразования Дмитрий Грамотин, было решено приостановить проведение всех массовых мероприятий, в том числе, спортивных. Пока - на неопределенный период времени.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 28 марта по 5 апреля.

В среду, напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового заболевания пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.