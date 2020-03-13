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13.03.2020 11:53
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени пройдет без зрителей

Текст: Екатерина Призова

Чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени пройдет без жителей. Такое решение организаторы приняли в связи с распространением в мире коронавируса.

В регионе, между тем, нет на данный момент ни одного зараженного. Тем не менее, уверены устроители состязаний, меры предосторожности излишними не будут.

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На областном уровне, как рассказал телеканалу "Тюменское время" директор департамента физкультуры, спорта и допобразования Дмитрий Грамотин, было решено приостановить проведение всех массовых мероприятий, в том числе, спортивных. Пока - на неопределенный период времени.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 28 марта по 5 апреля.

В среду, напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового заболевания пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

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