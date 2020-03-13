Напавший на жительницу Екатеринбурга с ножом оказался душевнобольным

Жителю Екатеринбурга предъявили обвинение в покушении на убийство. Нападению, напомним, подверглась горожанка, живущая в микрорайоне Светлый.

Инцидент произошел накануне: обвиняемый пришел к своей жертве домой (они были ранее знакомы). Случилась ссора, гость схватил нож хозяйки и несколько раз ударил им женщину. Спасаясь от агрессора, она выбежала на улицу.

В это время домой пришел бойфренд пострадавшей и попытался отвлечь внимание злоумышленника на себя.

"Маневр удался, и обвиняемый погнался за ним. На улице убегавшему мужчине помог очевидец. Вдвоем они нейтрализовали нападавшего, которого вскоре задержали прибывшие стражи порядка", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.

Пострадавшую госпитализировали, ей оказывают помощь врачи. 56-летнему мужчине, жителю города Арамиль, предъявлено обвинение. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Как рассказал начальник пресс-службы главка МВД области Валерий Горелых, задержанный нигде не работает, является инвалидом 2 группы, состоит на учете у психиатра.

"Несколько дней назад он был в гостях у потерпевшей, а когда ушел, якобы оставил у нее телефон. Вчера около полудня он снова пришел к ней и потребовал вернуть его. Но хозяйка даже не видела сотовый. Эти слова гость воспринял неадекватно, вспыхнула ссора, он схватил два кухонных ножа и нанес травмы женщине. Сейчас за ее жизнь борются врачи", - сообщил полковник Горелых подробности случившегося.