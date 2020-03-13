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13.03.2020 11:57
Рубрика: В мире

Российским туристам ограничили въезд на Шри-Ланку

Текст: Владимир Шилов

Российские туристы с 14 марта не смогут попасть на Шри-Ланку. Как заявили в пятницу в МИД России, власти республики проинформировали Москву о приостановке выдачи виз гражданам РФ, которые путешествуют по общегражданским паспортам.

Фото: EPA-EFE/Carlos Ortega
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Новые правила въезда на территорию страны связаны с угрозой распространения коронавируса и вступают в силу в субботу, 14 марта, с 12.00 по местному времени (09.00 мск - примечание "РГ"). "Просили бы граждан Российской Федерации при планировании поездок учитывать введенные ланкийским правительством ограничительные меры", - отметили в ведомстве.

Каждый год остров посещают примерно 15 тысяч туристов из России. При этом львиная доля из этого числа традиционно приходится на жителей Москвы.

В мире Юго-Восточная Азия Шри-Ланка Правительство МИД Распространение коронавируса COVID-19

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