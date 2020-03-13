Трамп не предупредил ЕС о запрете на въезд европейцам из-за нехватки времени

Соединенные Штаты должным образом не уведомили ЕС о запрете на въезд в страну европейцев из-за "нехватки времени". Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, пояснив свои действия необходимостью "действовать, а не ждать" в связи с распространением в мире коронавируса.

"Мне было некогда звонить и лично предупреждать каждого о нашем решении. Это бы отняло у нас слишком много времени", - отметил американский лидер на встрече с ирландским премьер-министром Лео Варадкаром по случаю Дня святого Патрика. Его слова приводит CNN.

Напомним, глава Белого дома ранее объявил о том, что с полуночи пятницы, 13 марта, США запретили въезд иностранцам из Европы. Решение будет действовать 30 дней. Исключение было сделано только для Великобритании и Ирландии. Данное решение стало полной неожиданностью для европейских партнеров.