В Киргизии запретили заграничные командировки чиновников

Правительство Киргизии запретило чиновникам выезжать в командировки за границу. Поездки за рубеж отныне разрешаются только по важным для государства мероприятиям и в страны с положительной эпидемиологической ситуацией.

- Мы принимаем необходимые меры по недопущению проникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории республики, - пояснил премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев. - На контрольно-пропускных пунктах на границах ужесточены проверки. Все граждане, прибывающие из государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, проходят двухнедельный карантин. Люди должны с пониманием относиться к данным мерам и временным неудобствам. Необходимо поддержать политику государства по защите от коронавируса.

Карантина, как оказалось, не удалось избежать и двум парламентариям, включая вице-спикера Аиду Касымалиеву. Законодатели вернулись сегодня из Германии, где побывали по приглашению Бундестага.

- Поездка планировалась давно, и было неудобно отменять, - пояснила она журналистам. - Перед вылетом я консультировалась с минздравом. Тогда ситуация в Германии была стабильной, но уже во время пребывания в Берлине она резко обострилась. Мы поменяли билеты и вернулись в Бишкек.