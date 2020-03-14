В Оренбуржье ограбили дом семьи вице-губернатора

В поселке Новосергиевка Оренбургской области злоумышленники ограбили родительский дом первого вице-губернатора - первого зампреда правительства региона Сергея Балыкина. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах.

Сейчас сотрудники полиции продолжают работать на месте преступления. Проводится подворовой обход и опрос потенциальных свидетелей. Из дома похитили крупную сумму денег и ювелирные украшения. Сейчас оценивается причиненный семье ущерб.

Грабители проникли в дом ночью, разбив окно. В этот момент в нем находилась пожилая женщина. По предварительной информации, преступники действовали в группе. Они удерживали потерпевшую, пока искали деньги и ценности. Их лица были скрыты под масками. Пока никакой официальной информации об ограблении и возбуждении уголовного дела нет.