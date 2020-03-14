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14.03.2020 12:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии возбудили второе дело после перестрелки с полицейскими

Текст: Тимур Алиев (Магас)

В Ингушетии возбудили второе уголовное дело после перестрелки с полицейскими. Как сообщает Следственный комитет по республике, возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "Убийство" и "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

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По информации пресс-службы МВД региона, перестрелка произошла около 13 марта в селе Экажево Назрановского района. К полицейским поступила информация, что в салоне автомобиля Hyundai Solaris обнаружено тело местного жителя с огнестрельным ранением.

Во время выезда сотрудников полиции на место происшествия неизвестные открыли огонь по правоохранителям.

"Во время задержания преследуемый и собравшиеся на месте несколько неустановленных лиц применили насилие с использованием огнестрельного травматического оружия в отношении сотрудников полиции, причинив им телесные повреждения различной степени тяжести, а одному из них - огнестрельное ранение", - проинформировали в Следственном комитете региона.

Пострадавшие полицейские доставлены в больницу, угрозы их жизни нет.

Ведется розыск преступников.

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