В Ингушетии возбудили второе дело после перестрелки с полицейскими

В Ингушетии возбудили второе уголовное дело после перестрелки с полицейскими. Как сообщает Следственный комитет по республике, возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "Убийство" и "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

По информации пресс-службы МВД региона, перестрелка произошла около 13 марта в селе Экажево Назрановского района. К полицейским поступила информация, что в салоне автомобиля Hyundai Solaris обнаружено тело местного жителя с огнестрельным ранением.

Во время выезда сотрудников полиции на место происшествия неизвестные открыли огонь по правоохранителям.

"Во время задержания преследуемый и собравшиеся на месте несколько неустановленных лиц применили насилие с использованием огнестрельного травматического оружия в отношении сотрудников полиции, причинив им телесные повреждения различной степени тяжести, а одному из них - огнестрельное ранение", - проинформировали в Следственном комитете региона.

Пострадавшие полицейские доставлены в больницу, угрозы их жизни нет.

Ведется розыск преступников.