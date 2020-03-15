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15.03.2020 11:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове два человека сгорели в автомобиле по пути из аэропорта

Текст: Анна Шепелева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Саратове в ночь на воскресенье по дороге из аэропорта "Гагарин" автомобиль на большой скорости врезался в барьерное ограждение и загорелся, погибли два человека. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области
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ДТП произошло примерно в 00.35 по местному времени на первом километре автодороги Северный подход к аэропорту. 33-летний водитель Toyota Camry ехал от аэровокзала и, как предполагают полицейские, превысил скорость. Он не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение. Затем автомобиль опрокинулся и загорелся. Водитель и его пассажир скончались на месте аварии еще до приезда бригады скорой помощи.

Сейчас по факту ДТП идет проверка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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