В Саратове два человека сгорели в автомобиле по пути из аэропорта

В Саратове в ночь на воскресенье по дороге из аэропорта "Гагарин" автомобиль на большой скорости врезался в барьерное ограждение и загорелся, погибли два человека. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

ДТП произошло примерно в 00.35 по местному времени на первом километре автодороги Северный подход к аэропорту. 33-летний водитель Toyota Camry ехал от аэровокзала и, как предполагают полицейские, превысил скорость. Он не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение. Затем автомобиль опрокинулся и загорелся. Водитель и его пассажир скончались на месте аварии еще до приезда бригады скорой помощи.

Сейчас по факту ДТП идет проверка.