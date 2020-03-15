Под Ростовом найдены тела трех человек с огнестрельными ранениями

В городе Морозовске Ростовской области ночью в частном доме обнаружены убитыми 38-летняя женщина, ее 14-летняя дочь и 41-летний сожитель.

У погибших обнаружены огнестрельные ранения. На месте происшествия также найдены охотничье ружье, патроны и стреляные гильзы, сообщает следственное управление СКР по региону.

По предварительным данным следствия, виновником трагедии является погибший сожитель: на почве ревности он убил женщину и ее дочь, а затем свел счеты с жизнью.

В настоящее время проводятся судебные экспертизы, возбуждено уголовное дело.