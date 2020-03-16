Болгары с балконов поблагодарили борющихся с коронавирусом врачей

В Болгарии последовали примеру итальянцев, с балконов выразив поддержку врачам, борющимся с коронавирусом.

Как сообщает БНР, в акции приняли участие тысячи людей. Они овациями и аплодисментами поблагодарили работников больниц, ежедневно подвергающих собственную жизнь опасности. Мероприятие было согласовано в социальных сетях.

Акция ежедневно будет проходить в ряде крупных городов Болгарии, включая Софию.

Ранее премьер-министр страны Бойко Борисов распорядился выделить дополнительное вознаграждение членам медицинского персонала, непосредственно контактирующим с заболевшими.