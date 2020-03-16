Гаагский арбитраж признал, что не может решать вопрос о суверенитете Крыма

Гаагский арбитражный суд признал, что не имеет права решать вопрос о суверенитете над Крымом в рамках дела о претензиях Украины к России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

В нем отмечается, что трибунал поддерживает российскую сторону в вопросе юрисдикции и признает, что не обладает ею в отношении украинских претензий. "Любое решение арбитража по существу иска Украины с необходимостью потребует прямого или имплицитного решения по вопросу суверенитета над Крымом одной из сторон", - говорится в распространенном документе.

Если Киев хочет продолжить судебные споры, он должен до 20 ноября 2020 года передать в арбитраж пересмотренную версию своего заявления.

Напомним, Крым снова стал частью России по итогам референдума, проведенного в 2014 году - после госпереворота на Украине. Однако в Киеве не признали итоги голосования. В 2016 году Украина, потерявшая доступ в ряду зон в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, инициировала разбирательство, требуя от Москвы компенсации за "нанесенный ущерб".