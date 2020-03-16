Компанию Apple оштрафовали за нечестную конкуренцию

Антимонопольное ведомство во Франции оштрафовало американскую IT-компанию Apple за использование "антиконкурентных методов" для распространения своей продукции (за исключением iPhone). Об этом сказано в заявлении французского ведомства, обнародованном 16 марта. Сумма штрафа составила 1,1 миллиарда евро.

По той же причине были оштрафованы еще две компании, Tech Data и Ingram Micro. Им придется заплатить 76,1 миллиона евро и 62,9 миллиона евро соответственно.

В частности, Apple и два ее оптовых агента договорились, что не будут конкурировать между собой, а также не допустят конкуренции среди дистрибуторов. "Тем самым они стерилизовали оптовый рынок продукции Apple", - сказано в заявлении антимонопольного ведомства.