"Еженедельная История" - проект журнала "Родина" и сайта VATNIKSTAN

История вокруг поправок к Конституции и сопутствующие события в 2020-м чем-то напоминают события 150-летней давности.

У Якова Миркина в "Родине" была публикация о графе Михаиле Лорис-Меликове, его реформах (отмена так называемого соляного налога, внедрение совещательного собрания выборных представителей от общества и т.д.) и проекте Конституции.

Меликов не успел довести дело до ума. В марте 1881-го был убит Александр II, а в апреле принят "Манифест о незыблемости самодержавия" Александра III, написанный Победоносцевым. Там много пересечений с днем сегодняшним - их мы и обсуждаем.

А еще - пока темой номер один остается коронавирус - обсуждаем, как с эпидемиями боролись на Руси. Хотя не только с ними - еще с нерадивыми чиновниками. От них, в отличие от эпидемии, избавиться невозможно...