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16 марта 2020 г. 14:22
Общество
Видео: Артем Локалов, Елизавета Совцова

Корона, вирус, грязь

Новый выпуск подкаста "Родины" и проекта VATNIKSTAN о конституции, эпидемии и чиновниках
"Еженедельная История" - проект журнала "Родина" и сайта VATNIKSTAN
Весна в Калуге в конце XIX - начале ХХ века.
Весна в Калуге в конце XIX - начале ХХ века.

История вокруг поправок к Конституции и сопутствующие события в 2020-м чем-то напоминают события 150-летней давности.

Фото: Карл Булла
Тест "Родины": Как на Руси боролись с эпидемиями и бунтами, которые их сопровождали

У Якова Миркина в "Родине" была публикация о графе Михаиле Лорис-Меликове, его реформах (отмена так называемого соляного налога, внедрение совещательного собрания выборных представителей от общества и т.д.) и проекте Конституции.

Меликов не успел довести дело до ума. В марте 1881-го был убит Александр II, а в апреле принят "Манифест о незыблемости самодержавия" Александра III, написанный Победоносцевым. Там много пересечений с днем сегодняшним - их мы и обсуждаем.

А еще - пока темой номер один остается коронавирус - обсуждаем, как с эпидемиями боролись на Руси. Хотя не только с ними - еще с нерадивыми чиновниками. От них, в отличие от эпидемии, избавиться невозможно...

Темы дня:
#Россия
#журнал Родина
#XIX век
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