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16.03.2020 15:24
Рубрика: Общество

Минздрав: Из больницы выписан каждый десятый из заразившихся COVID-19

Текст: Ирина Невинная
В России на данный момент выздоровели и выписаны из больниц 10 процентов пациентов из числа зараженных коронавирусом. Всего подтвержденных случаев заболевания 66, сообщил сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он уточнил, что остальные инфицированные остаются под наблюдением медиков, людей с тяжелым течением болезни среди них нет.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Кроме того, министр опроверг информацию о значительном росте количества случаев внебольничной пневмонии, о чем в последние дни сообщали некоторые СМИ. "Данные первых двух месяцев 2020 года и первой недели марта по показателям исходов значительно лучше, фактически на 30 процентов лучше, чем в предыдущий период".

Он также сообщил, что медучреждения работают в штатном режиме, "никакого нагнетания ситуации в медицинских организациях нет, диагностические и лабораторные тесты доступны для медперсонала".

Общество Здоровье Правительство Минздрав Распространение коронавируса COVID-19

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