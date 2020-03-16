Минздрав: Из больницы выписан каждый десятый из заразившихся COVID-19

В России на данный момент выздоровели и выписаны из больниц 10 процентов пациентов из числа зараженных коронавирусом. Всего подтвержденных случаев заболевания 66, сообщил сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он уточнил, что остальные инфицированные остаются под наблюдением медиков, людей с тяжелым течением болезни среди них нет.

Кроме того, министр опроверг информацию о значительном росте количества случаев внебольничной пневмонии, о чем в последние дни сообщали некоторые СМИ. "Данные первых двух месяцев 2020 года и первой недели марта по показателям исходов значительно лучше, фактически на 30 процентов лучше, чем в предыдущий период".

Он также сообщил, что медучреждения работают в штатном режиме, "никакого нагнетания ситуации в медицинских организациях нет, диагностические и лабораторные тесты доступны для медперсонала".