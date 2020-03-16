В Прикамье наркокурьера приговорили к 12 годам тюрьмы

Суд города Красновишерска Пермского края признал виновным 33-летнего местного жителя в незаконном обороте запрещенных наркотических средств.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, следствием было установлено, что осужденный пытался сбыть наркотики синтетического происхождения, закладывая их в тайники на территории города Краснокамска. Оперативники задержали мужчину при попытке сделать очередную закладку. При личном досмотре у него обнаружен и изъят 91 прозрачный полиэтиленовый пакетик с запрещенным веществом, общей массой порядка 72 граммом. Наркотики для последующего сбыта злоумышленник приобретал в интернете.

Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в сумме 200 тысяч рублей.