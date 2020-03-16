В Саратове мать бросила новорожденную дочь в туалете

Жительница Саратова бросила новорожденного ребенка в туалете коммунальной квартиры.

Как сообщили в областном управлении СК, утром в воскресенье жительница коммунальной квартиры в доме на улице Тверской Саратова обнаружила в общем туалете мертвую девочку.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что к одному из жильцов коммуналки накануне пришла его 34-летняя знакомая, которая и родила ребенка. Женщина оставила младенца в туалете и не сообщила никому о случившемся.

Как рассказали в пресс-службе СК, сейчас выясняются все обстоятельства, проводится судебно-медицинское исследование, чтобы установить время и причины смерти ребенка.