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16.03.2020 10:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ельцин Центр отменил все мероприятия из-за коронавируса

Текст: Анна Шиллер

Сегодня Ельцин Центр приостанавливает проведение образовательных, культурных и развлекательных программ из-за пандемии коронавируса, об этом сообщила пресс-служба организации. Когда он вернется в штатный режим работы пока не известно, это будет зависеть от эпидобстановки.

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- Мы приняли непростое, но, как нам кажется, крайне необходимое в кризисной ситуации решение. Это не паника, а ответственный подход к делу, которым мы занимаемся, - сказано в сообщении пресс-службы.

С 16 марта закрывается Музей Бориса Ельцина и Арт-галерея. Деньги за оплаченные билеты посетителям будут постепенно возвращать. На время паузы сотрудники усилят работу в интернете, где будут рассказывать о планах и обсуждать с жителями идеи для будущих мероприятий. Рестораны, магазины и офисы Центра сами выберут формат работы, оценив текущую ситуацию и свои финансовые возможности.

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