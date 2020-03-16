На Урале полиция нашла туристку, уклонившуюся от карантина

В городе Миасс Челябинской области полиция разыскала вернувшуюся из Италии туристку, которая уклонялась от прохождения карантина, проигнорировав предписания медиков и постановление суда. "Отказница" уже сдала анализ, результат отрицательный, сообщили в понедельник в минздраве региона.

Как уже сообщала "РГ", женщину пришлось объявлять в розыск. Единственный раз врачам удалось пообщаться с ней, кстати, известным в городе косметологом, 5 марта, когда из миграционной службы и Роспотребнадзора поступило уведомление о необходимости врачебного осмотра прибывшей из-за рубежа гражданки РФ. По предварительной информации, она летела из Италии одним рейсом с мужчиной, впоследствии госпитализированным с подозрением на коронавирус.

По разработанному регламенту мер противодействия распространению COVID-19 в случае отсутствия каких-либо симптомов заболевания женщина должна была просто пройти карантин у себя на дому, естественно под наблюдением медиков. Причем, как пояснили в минздраве, на это время ей полагалось оформить лист временной нетрудоспособности. Однако предписание врачей туристка встретила в штыки, проходить обследование отказалась. И лишь после долгих уговоров пообещала сдать анализы на следующий день. Но в медучреждение так и не явилась. А когда ей позвонили, сообщила, что передумала.

Представители Роспотребнадзора были вынуждены обратиться в суд. Как и следовало ожидать, сама женщина на заседание не явилась. Ее интересы представлял адвокат, сообщивший, что его клиентка чувствует себя прекрасно и в наблюдении медиков не нуждается, а потому судебное решение о принудительной госпитализации вряд ли что-то изменит. И ошибся. Как пояснили в правоохранительных органах, гражданку удалось разыскать и убедить в необходимости пройти обследование.

- После того как ее нашли правоохранительные органы, она сдала анализ, результат отрицательный, - сообщила представитель минздрава Челябинской области Марина Сергеева. - Таким образом ни одного случая коронавирусной инфекции на территории региона по-прежнему не выявлено.

По данным областного Минздрава, под медицинским наблюдением продолжают оставаться 425 человек, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Вместе с пациентами, которым был поставлен диагноз пневмония, все прибывшие обследуются для исключения заболевания. Всего в регионе обследовано 1286 человек, за последние сутки - 129.