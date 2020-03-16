Новости

Шеф-кондитер назвала стоимость плитки качественного шоколада 15:40
В школах Петербурга ввели свободное посещение для защиты от коронавируса 15:38
Потерянную столицу царства майя нашли на заднем дворе ранчо в Мексике 15:35
Суперфинал "Лидеров России" отложен из-за коронавируса 15:30
На Дону отменили массовые мероприятия из-за ситуации с коронавирусом 15:26
Серийного убийцу в Японии приговорили к смертной казни 15:24
В университете имени Алферова открыли новое пространство для студентов и гостей 15:21
В Кирове у второго человека заподозрили коронавирус 15:19
В петербургских поликлиниках начали бесплатно проверять на коронавирус 15:17
Автомобильные компании закрывают заводы из-за коронавируса 15:12
На Ямале для защиты от коронавируса вахтовикам продлили работу 15:07
Тилль Линдеманн не выступит в Перми из-за коронавируса 15:05
Болгары с балконов поблагодарили борющихся с коронавирусом врачей 14:59
Съемки новых "Фантастических тварей" отменены из-за коронавируса 14:58
В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом 14:56
Магазины Zara и Bershka могут временно закрыть в России 14:50
На Урале СК возбудил уголовное дело после смерти женщины в больнице 14:50
Песков назвал главную структуру по противодействию коронавирусу 14:48
Компанию Apple оштрафовали за нечестную конкуренцию 14:42
В Кремле пояснили решение закрыть границу с Беларусью 14:42
В Иране обнаружен древний петроглиф существа с шестью ногами 14:41
На Урале полиция нашла туристку, уклонившуюся от карантина 14:40
Кремль не рассматривает альтернативные даты голосования по Конституции 14:36
Житель Адыгеи получил шесть лет колонии за вербовку в "ИГ" 14:36
Киевские власти ограничили въезд и выезд в город из-за коронавируса 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Аквапланирование: чем опасно и как предотвратить
Аквапланирование: чем опасно и как предотвратить
В Роспотребнадзоре рассказали, кого и как проверяют на коронавирус
В Роспотребнадзоре рассказали, кого и как проверяют на коронавирус
Чем онлайн-уроки должны отличаться от оффлайна
Чем онлайн-уроки должны отличаться от оффлайна
16.03.2020 14:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале полиция нашла туристку, уклонившуюся от карантина

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Миасс Челябинской области полиция разыскала вернувшуюся из Италии туристку, которая уклонялась от прохождения карантина, проигнорировав предписания медиков и постановление суда. "Отказница" уже сдала анализ, результат отрицательный, сообщили в понедельник в минздраве региона.

Как уже сообщала "РГ", женщину пришлось объявлять в розыск. Единственный раз врачам удалось пообщаться с ней, кстати, известным в городе косметологом, 5 марта, когда из миграционной службы и Роспотребнадзора поступило уведомление о необходимости врачебного осмотра прибывшей из-за рубежа гражданки РФ. По предварительной информации, она летела из Италии одним рейсом с мужчиной, впоследствии госпитализированным с подозрением на коронавирус.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Заболевший COVID-19 тюменец посещал Швейцарию и острова Карибского бассейна

По разработанному регламенту мер противодействия распространению COVID-19 в случае отсутствия каких-либо симптомов заболевания женщина должна была просто пройти карантин у себя на дому, естественно под наблюдением медиков. Причем, как пояснили в минздраве, на это время ей полагалось оформить лист временной нетрудоспособности. Однако предписание врачей туристка встретила в штыки, проходить обследование отказалась. И лишь после долгих уговоров пообещала сдать анализы на следующий день. Но в медучреждение так и не явилась. А когда ей позвонили, сообщила, что передумала.

Представители Роспотребнадзора были вынуждены обратиться в суд. Как и следовало ожидать, сама женщина на заседание не явилась. Ее интересы представлял адвокат, сообщивший, что его клиентка чувствует себя прекрасно и в наблюдении медиков не нуждается, а потому судебное решение о принудительной госпитализации вряд ли что-то изменит. И ошибся. Как пояснили в правоохранительных органах, гражданку удалось разыскать и убедить в необходимости пройти обследование.

- После того как ее нашли правоохранительные органы, она сдала анализ, результат отрицательный, - сообщила представитель минздрава Челябинской области Марина Сергеева. - Таким образом ни одного случая коронавирусной инфекции на территории региона по-прежнему не выявлено.

По данным областного Минздрава, под медицинским наблюдением продолжают оставаться 425 человек, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Вместе с пациентами, которым был поставлен диагноз пневмония, все прибывшие обследуются для исключения заболевания. Всего в регионе обследовано 1286 человек, за последние сутки - 129.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле пояснили решение закрыть границу с Беларусью
Путин назвал плюсы и минусы санкций
Цена на нефть опускалась до уровня 2016 года
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Минпромторг дал рекомендации по борьбе с коронавирусом магазинам и ресторанам
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Сертификаты на маткапитал семьи получат автоматически