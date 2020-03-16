На Урале СК возбудил уголовное дело после смерти женщины в больнице

В Екатеринбурге смерть пациентки в городской больнице стала поводом для возбуждения следователями уголовного дела.

Напомним, женщина 1989 года рождения скончалась после жалоб на сильную боль в животе. Ранее "РГ" сообщала, что ее положили на койку в коридоре. Свою проверку организовал горздрав.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Свердловской области, инцидент содержит признаки преступления, предусмотренные статьей о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего выполнения обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).

Допрашиваются родственники умершей, работники клиники. Анализируется медицинская документация. Для установления причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Следователи планируют выяснить, насколько полно, качественно и своевременно женщине оказали помощь и какие причины и условия поспособствовали произошедшему.

По итогам примут меры по недопущению подобных ситуаций.