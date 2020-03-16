Российские "Уралы" будут бороться с коронавирусом в Египте

Специальные подразделения вооруженных сил Египта будут задействованы для борьбы с коронавирусом на всей территории государства.

На состоявшемся на днях смотре сил был продемонстрирован весь арсенал оборудования и техники, который предполагается задействовать в санитарных мероприятиях.

Обращает на себя внимание, что основу этой группировки составляют российские автомобили повышенной проходимости "Урал-4320". Окрашенные в пустынный камуфляж военные грузовики стали базой для машин, способных производить очистку и доставку воды, а также осуществлять обеззараживание территории.

Выпускаемые в Миассе вездеходы начали служить в армии Египта в 70-е годы. Еще несколько лет назад в силовых структурах страны насчитывалось более 2 000 "Уралов-375Д", поставленных Советским Союзом.

В настоящее время устаревшая техника вытесняется современными модификациями с дизельными двигателями.

На российские автомобили устанавливают радиолокационные станции, монтируют различные средства связи и жилые модули.

Также они неоднократно были замечены на Синайском полуострове в составе подразделений, проводящих операции против террористических формирований.

"Уралы" послужили платформами для создания самоходных артиллерийских установок, вооруженных 130-мм пушками М-46 и 122-мм гаубицами Д-30. Такие САУ регулярно задействуют в ходе проводимых военных учений различных масштабов.