Минздрав организует круглосуточные консультации для врачей

Приказом создаются Федеральные дистанционные консультативные центры анестезиологии-реаниматологии для взрослых, детей и беременных по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19.

Утверждается единый номер единого колл-центра Федеральных центров: 8-800-200-46-46.

Специалисты НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России будут проводить дистанционные семинары и круглосуточно консультировать медицинских работников в регионах.

Для организационно-методической поддержки регионов создаются выездные мультидисциплинарные бригады. Центром стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью будет проводиться оперативный мониторинг ситуации с заболеваемостью COVID-19.