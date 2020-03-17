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17.03.2020 13:25
Рубрика: Власть

Проект о выводе бизнеса из-под уголовной статьи об ОПГ прошел II чтение

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла во втором чтении президентский законопроект об ограничении применения к бизнесу 210 статьи Уголовного кодекса РФ за организацию преступного сообщества.

Ранее соответствующую инициативу внес в нижнюю палату парламента президент России Владимир Путин. В ходе "Прямой линии" глава государства ранее заявил, что "под преступное сообщество" можно подвести совет директоров любой организации. Данную ситуацию он назвал недопустимой, добавив, что необходимо "внести изменения в действующий закон".

Фото: ТАСС/ youtube.com
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Документ предусматривает вывод из-под уголовной статьи об организованных преступных сообществах бизнес-структур, созданных без преступного умысла.

А именно, бизнесмены (учредители и руководители) и сотрудники компаний не подлежат уголовной ответственности за участие в преступных группировках только лишь по причине того, что они работали в одной структуре, совершив экономическое преступление. Исключение составляют фирмы или компании, заведомо созданные для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

- Задача государства - создать условия для развития бизнеса, чтобы предпринимательское сообщество чувствовало себя защищенным, - заявил ранее журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что изменения направлены на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности и формирование благоприятного делового климата в стране.

Власть Право Уголовное право Законодательная власть Госдума Уголовное законодательство Законопроекты и комментарии

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