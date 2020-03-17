Четыре человека пострадали под Смоленском от взрыва самодельной бомбы

Четыре человека госпитализированы после взрыва самодельного взрывного устройства в Смоленской области. Трое находятся в тяжелом состоянии.

ЧП случилось в деревне Раковка в ночь на 17 марта. Четверо мужчин пытались изготовить самодельное взрывное устройство для глушения рыбы, оно сработало в руках у создателей.

- Один из пострадавших смог дозвониться до родственников и дежурных подразделений, попросить помощи, - сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Региональное управление МВД начало проверку обстоятельств инцидента.