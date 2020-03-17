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17.03.2020 13:15
Проект: В регионах

Липецких аграриев поблагодарили за участие в "Зеленой неделе"

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев прислал письмо на имя главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. В нем он выразил признательность за личный вклад в успешную организацию российской экспозиции на выставке "Зеленая неделя - 2020".

- Экспозиция России стала одной из самых запоминающихся на выставке, которая позволила продемонстрировать достижения нашей страны в сфере агропромышленного комплекса, а также заявить о росте экспортных возможностей и интересах в сфере торговли продовольствием, - говорится в письме.

Фото: Администрация Липецкой области
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Напомним, что 85-я Международная агропромышленная выставка "Зеленая неделя - 2020" прошла в январе в Берлине. В российском павильоне экспонировались 18 субъектов РФ. Они представили лучшую сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, отвечающую самым высоким мировым стандартам. Также товары презентовали более 250 отечественных производителей и экспортеров.

Примечательно, что липецкие аграрии уже не первый раз принимали участие в "Зеленой неделе". Посетители международной выставки увидели образцы продукции 15 предприятий региона.

- У Липецкой области огромный аграрный потенциал, а наши земледельцы славятся своими успехами и качеством продукции, которая пользуется большим спросом, - подчеркивает Игорь Артамонов.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкая область

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