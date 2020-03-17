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17.03.2020 09:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петропавловске-Камчатском на снежной горке погиб ребенок

Текст: Дина Непомнящая

Мальчик в возрасте приблизительно шести или семи лет погиб в Петропавловске-Камчатском, скатившись со снежной горки на ледянке.

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Ребенок сильно ударился о какое-то препятствие. Жители соседних домов вызвали "скорую", но к моменту их приезда мальчик был уже мертв.

Как сообщила ТАСС заместитель главного врача по медицинской части городской станции скорой помощи Галина Куликова, вместе с погибшим с горки каталась девочка. Вероятно, она тоже получила травмы, поскольку ее доставили в нейрохирургическое отделение краевой больницы. Подробности о ее состоянии не известны.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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