В Петропавловске-Камчатском на снежной горке погиб ребенок

Мальчик в возрасте приблизительно шести или семи лет погиб в Петропавловске-Камчатском, скатившись со снежной горки на ледянке.

Ребенок сильно ударился о какое-то препятствие. Жители соседних домов вызвали "скорую", но к моменту их приезда мальчик был уже мертв.

Как сообщила ТАСС заместитель главного врача по медицинской части городской станции скорой помощи Галина Куликова, вместе с погибшим с горки каталась девочка. Вероятно, она тоже получила травмы, поскольку ее доставили в нейрохирургическое отделение краевой больницы. Подробности о ее состоянии не известны.