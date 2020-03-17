Пермские ученые создали установку для очищения крыш

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете создали и запатентовали установку, которая может быстро расчистить крышу дома.

Установка действует как пульверизатор или распылитель. Она включает воздуходувную машину, трубопровод, по которому проходят осадки, и секции из воздухонепроницаемой ткани. Материал отталкивает влагу и позволяет снегу скользить по трубам.

- Принцип работы установки прост: человек собирает трубопровод нужной длины на чердаке, сворачивает его в рулон, поднимает вместе с конструкцией на крышу и включает воздуходувную машину. Трубопровод разворачивается сам. Уборщик загружает снег в бункер, и за несколько секунд осадки перемещаются на десятки метров от дома, - пояснил доцент кафедры общей физики ПНИПУ, кандидат технических наук Олег Зверев.

Испытания показали, что установка с вентилятором мощностью 210 Ватт транспортирует снег на 30 метров и более по горизонтали и на два метра в высоту. Эксперты ПНИПУ считают, что она будет наиболее полезной для очистки больших крыш с малым уклоном. Ее можно использовать и для уборки придомовых территорий: от снега и опавшей листвы.