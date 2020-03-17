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17.03.2020 22:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саранске возле школы обнаружили труп младенца

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

В столице Мордовии начата доследственная проверка по факту гибели новорожденного - тело ребенка было обнаружено возле школы №10, что на окраине города.

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Как сообщил Следственный комитет по региону, на страшную находку во вторник наткнулся случайный прохожий. Это было тело младенца без признаков жизни, с гнилостными изменениями.

Следователями с судебно-медицинским экспертом проводится осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

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