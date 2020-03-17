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17.03.2020 13:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Татарстане из-за угрозы коронавируса запретили курение кальянов

Текст: Олег Платонов (Казань)

Власти Татарстана вводят запрет на курение кальяна "как одного из источников распространения вирусных инфекций" во всех заведениях республики. Помимо этого вводятся ограничения на работу ночных развлекательных заведений. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе президента РТ.

Фото: Олег Тихонов/РГ
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Кроме того, с 19 марта по 15 апреля все культурные мероприятия с участием более 50 человек на государственных и муниципальных площадках в Татарстане отменяются.

Напомним, ранее по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова в республике был введен особый санитарно-эпидемиологический режим. На данный момент 253 человека в Татарстане отправили на карантин.

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