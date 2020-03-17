В Татарстане из-за угрозы коронавируса запретили курение кальянов

Власти Татарстана вводят запрет на курение кальяна "как одного из источников распространения вирусных инфекций" во всех заведениях республики. Помимо этого вводятся ограничения на работу ночных развлекательных заведений. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе президента РТ.

Кроме того, с 19 марта по 15 апреля все культурные мероприятия с участием более 50 человек на государственных и муниципальных площадках в Татарстане отменяются.

Напомним, ранее по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова в республике был введен особый санитарно-эпидемиологический режим. На данный момент 253 человека в Татарстане отправили на карантин.