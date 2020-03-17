В Татарстане учеников лицея заставляли публично извиняться

Прокуратура Набережных Челнов выявила нарушения в уставе Лицея инновационных технологий № 36. Учеников здесь в случае нарушений дисциплины обязывали приносить публичные извинения.

Кроме того, согласно внутренним правилам, родители должны были возмещать ущерб, умышленно причиненный школе учащимся.

В прокуратуре подчеркнули, что в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ" дисциплина в организации "должна поддерживаться на основе уважения человеческого достоинства" Применение физического и психического насилия к ученикам не допускается.

Надзорный орган опротестовал этот акт в уставе лицея.