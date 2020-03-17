Многодетные семьи Красноярского края оформили "губернаторское" пособие

В крае с начала года за выплатой ежемесячного пособия при рождении третьего или последующего ребенка обратились более 250 семей.

С начала 2020 года в крае по инициативе губернатора Александра Усса в рамках национального проекта "Демография" введена новая мера социальной помощи семьям с детьми. При рождении третьего или последующего ребенка родители могут обратиться за получением ежемесячной денежной выплаты.

"В январе начали поступать первые заявления на пособие, к концу февраля получали пособие около 70 многодетных семей. К середине марта это число возросло до 255", - сообщила министр социальной политики края Ирина Пастухова.

Количество детей, рожденных с начала 2020 года и являющихся третьими и последующими детьми, гораздо больше, но если родители обратятся за выплатой в течение полугода с момента рождения ребенка, то пособие назначается со дня рождения ребенка (в остальных случаях ежемесячная выплата назначается со дня обращения).

Для оформления выплаты необходимо обратиться в МФЦ или в отделение социальной защиты по месту жительства и предоставить следующие документы: заявление, паспорта родителей, свидетельства о рождении всех детей и документы о доходах семьи за три месяца предшествующих обращению.

Справка "РГ"

Получать краевую финансовую поддержку могут те семьи, чей ежемесячный доход на каждого члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Например, в семье из пяти человек, живущих в Красноярске, для обращения за выплатой ежемесячный доход не должен превышать 127,5 тыс. рублей.

Размер ежемесячного пособия приравнен к величине прожиточного минимума на детей, установленной для соответствующей территории региона. Например, для Норильска эта выплата составит 17584 рублей, для Лесосибирска - 14839 рублей, для Красноярска - 12424 рублей.