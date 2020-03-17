В Красноярске построят детскую многопрофильную больницу

Губернатор Красноярского края Александр Усс обсудил с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко перспективы развития отрасли в Красноярском крае.

На встрече рассматривались вопросы строительства детской многопрофильной больницы в Красноярске, совершенствования работы санитарной авиации в регионе, целевой подготовки квалифицированных медицинских кадров.

Строительство детской многопрофильной больницы в краевом центре предусмотрено нацпроектом "Здравоохранение". Структура учреждения предполагает создание единой централизованной и непрерывной системы оказания медицинской помощи детям. Проектом предусмотрено 640 коек, из них 230 хирургических, 250 соматических и 160 инфекционных. Кроме того, планируется разместить 60 реанимационных коек.

Правительству РФ рекомендовано постановлением Совета Федерации рассмотреть вопрос о включении данного объекта с 2021 года в федеральную адресную инвестиционную программу. Для этого правительство края направило в минздрав России пакет обосновывающих документов, требующих рассмотрения. В настоящее время разработана проектная документация объекта, получено положительное заключение государственной экспертизы. Сметная стоимость составляет порядка 14,8 млрд рублей, из них 10,6 млрд за счет средств федерального бюджета, 4,2 млрд - за счет бюджета края.

В Красноярском крае одним из мероприятий национального проекта "Здравоохранение" является развитие санитарной авиации. За 2019 год региональная служба санавиации выполнила 2068 вылетов и эвакуировала более 3 тысяч человек, в том числе 668 детей. При этом фактическая годовая потребность составляет 2500 вылетов, что обусловлено большой протяженностью края, низкой плотностью населения, слабо развитой дорожной инфраструктурой и большим количеством отдаленных и труднодоступных населенных пунктов.

В ходе рабочей встречи Александр Усс обратился к Михаилу Мурашко с просьбой о содействии в увеличении субсидии бюджету региона до размера в 354 млн рублей ежегодно (на 2020-2022 годы). Это позволит увеличить число эвакуированных пациентов за счет использования трех дополнительных вертолетов, оборудованных медицинскими модулями.

Кроме того, глава региона обсудил с руководителем федерального минздрава возможность увеличения квоты целевого приема на обучение в ординатуре КрасГМУ по приоритетным специальностям (анестезиология-реаниматология, онкология, травматология-ортопедия, хирургия, скорая медицинская помощь).