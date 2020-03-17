В Волгограде задержали подозреваемого в жестоком убийстве

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" после обнаружения на обочине автодороги останков человека, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

8 марта в городском поселке Татьянка-2 прохожие заметили череп мужчины. О криминальном характере смерти свидетельствует рубленая рана шеи. Криминалистам удалось не только установить личность убитого, которым оказался 61-летний местный житель, но и выйти на подозреваемого в преступлении.

По данным следствия, еще в середине января между погибшим и его приятелем произошел конфликт. Один из граждан схватил нож и нанес им несколько ударов другому. Раны оказались смертельными, мужчина скончался на месте происшествия. Спустя неделю злоумышленник решил избавиться от тела. Расчленив приятеля, он оставил его останки в различных местах поселка.

Подозреваемый задержан. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он полностью признал. С его участием проверили показания на месте. Расследование уголовного дела продолжается.