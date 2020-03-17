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17.03.2020 09:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Зауралье в зоне паводка могут оказаться 92 населенных пункта

Текст: Валентина Пичурина

В Курганской области в зоне паводка в этом году могут оказаться 18 265 человек в 92 населенных пунктах, а также 11 участков автомобильных и три участка железнодорожных дорог, 6 мостов. Об этом сообщил начальник регионального управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Станислав Носков.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
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Самый большой подъем воды ожидается в реке Тобол в селе Звериноголовском - 890 сантиметров. По прогнозу, здесь может перелить дорогу за селом и "отрезать" примерно шесть населенных пунктов. В Кургане превышения опасного порога - 850 сантиметров - пока не предвидится. Тобол, по прогнозам, поднимется максимум до 820 сантиметров.

Тревогу вызывает село Усть-Уйское в Целинном районе. При уровне 498 сантиметров вода заливает мост. Возможно, до этого дело здесь не дойдет, но готовятся к худшему. От Исети сюрпризов тоже пока не ждут: вода из берегов здесь не должна выйти. Однако прогноз - дело неблагодарное и все может измениться в один миг. Тем более, пока неизвестно, как повлияют на паводковую обстановку сбросы из водохранилищ, которые находятся в Костанайской области (Казахстан). Региональные власти заверили: к встрече большой воды наготове 2202 единицы техники, 128 плавсредств.

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