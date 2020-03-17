Сергей Прядкин переизбран президентом РПЛ

По итогам общего собрания Российской премьер-лиги президент организации Сергей Прядкин переизбран на этот пост на пять лет.

На заседании общего собрания РПЛ за кандидатуру Прядкина проголосовали единогласно. Как говорится в сообщении пресс-службы, "голосование прошло в полном соответствии с уставом в присутствии представителей избиркома РФС".

В предыдущий раз, 16 января, Прядкин также был переизбран на новый срок, однако избирательный комитет РФ признал выборы нелегитимными и обязал лигу провести их еще раз.

После избрания глава РПЛ отметил, что для него важна поддержка клубов.

"Мы вместе проделали большую работу по обновлению и улучшению продукта лиги. Провели ребрендинг и обновили коммуникационную стратегию бренда. Усилили спортивную составляющую турнира. Ввели дополнительные критерии лицензирования, внедрили институт матч-менеджмента и перешли на современные принципы составления календаря. Стадионы стали более комфортными и безопасными", - сказал он.