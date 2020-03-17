США остановили переброску своих войск в Европу из-за коронавируса

Самые масштабные за последние 25 лет военные учения США в Европе Defender Europe 20 ("Защитник Европы 20") были отменены, так и не успев начаться.

Как пишет Frankfurter Allgemeine, к такому решению организаторы маневров пришли из-за эпидемии коронавируса.

"Насколько я знаю, американцы приняли решение организованно завершить эти учения", - цитирует немецкое издание представителя министерства обороны ФРГ.

Также сообщается, что до 5 500 американских солдат въехали в Германию. Однако корабли, направляющиеся в Германию, уже поворачивают обратно. Немецкая сторона тоже прекратила деятельность, связанную с учениями, и сейчас лишь помогает возвращению американских военных.

Между тем в ходе Defender Europe 20 планировалось переправить через Атлантику 20 000 американских солдат. Всего в сорвавшихся учениях должны были принять участие 37 000 человек.