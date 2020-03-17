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17.03.2020 00:23
Рубрика: В мире

Трамп призвал американцев "не накапливать ненужное количество продуктов"

Хозяин Белого дома Дональд Трамп призвал сограждан не поддаваться паническим настроениям и не скупать в страхе перед коронавирусом продукты питания и товары первой необходимости, передает РИА Новости. Все это, по его словам, в стране имеется в достаточном количестве.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Я прошу всех американцев держаться вместе и поддерживать соседей, не накапливая ненужное количество еды и продуктов первой необходимости, - написал он в своем Twitter. - Вместе мы будем сильными и преодолеем этот вызов!"

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Фото: Пресс-служба PSA.
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Перед этим президент США пообщался с руководством объединения продуктовых магазинов и поставщиков товаров​​​ и убедился в наличии всего необходимого.

"Мы уверены, что поставки продолжат соответствовать спросу по всей стране", - заявил Трамп.

Напомним, что в США на сегодняшний день зафиксированы 4,2 тысячи случаев заражения коронавирусом и 74 летальных исхода. В ряде муниципалитетов введен чрезвычайный режим. Местным жителям рекомендовано не посещать бары, рестораны и другие места скопления людей, отложить все поездки и работать по возможности из дома.

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