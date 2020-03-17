Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+

Издание отмечает, что в список не были включены самолеты, не введенные в эксплуатацию, оставшиеся на уровне прототипа и устаревшие: F-15X, F-15QA, J-11D, Су-37 и F-14D.

Первым в рейтинге описывается МиГ-31БСМ, основной задачей которого является перехват самолетов противника на дальних расстояниях и экстремальных высотах. Истребитель способен одновременно отслеживать до 24 целей и уничтожать их на расстоянии до 400 километров. Ракета Р-37 имеет примерно в три раза больший заряд по сравнению со стандартными ракетами "воздух-воздух", такими как, например, AIM-120 и PL-12. Уклониться от нее практически невозможно.

- МиГ-31БСМ - самый быстрый из всех боевых реактивных самолетов в мире и очень мощный. Его огромная эффективность перекрывает высокие затраты на эксплуатацию. Этому истребителю не хватает маневренности и скрытности в сравнении, например, с F-22 Raptor, но этот недостаток компенсируется радаром большого радиуса и полезной нагрузкой, - пишет Military Watch.

На второй позиции в списке оказался Су-35 - первый новый истребитель, запущенный в массовое производство после распада СССР. В этот истребитель включили широкий спектр перспективных технологий, что позволяет ему быть на уровне новейших западных машин пятого поколения, отмечает издание. В частности, РЛС "Ирбис-Э", способная обнаруживать обычные цели на расстоянии до 400 километров, а "невидимки" - до 80 км, инновационная система слежения, новое вооружение, включая гиперзвуковую ракету "воздух-воздух" Р-37М. Особенностью самолета является сверхманевренность, обеспечиваемая двигателями с управляемым вектором тяги.

J-16. Фото: CCTV Video News Agency / youtube.com

За российскими машинами следует китайский J-16, созданный, как отмечается, на основе конструкции Су-27. Истребитель оснащен современным радаром с активной фазированной решеткой, который в сочетании со стелс-покрытием и ракетами PL-15 класса "воздух-воздух" делает J-16 высокоэффективным.

- Наряду с более тяжелым J-20 пятого поколения и легким J-10C он является одним из трех современных самолетов, которые сформировали новое поколение китайских истребителей. Он имеет ряд преимуществ перед американским F-15E и японским F-15J, включая новую ракету, способную уничтожать цели на дальности до 400 километров, - говорится в публикации.

F-15C. Фото: Saudi88hawk / wikimedia.org

Еще одним "самым опасным" называется построенный на основе американского F-15E Strike Eagle истребитель F-15SA, стоящий на вооружении военно-воздушных сил Саудовской Аравии. Этот самолет обладает высокими летными характеристиками, унаследованными от оригинальной конструкции, включая максимальную скорость в 2,5 Маха, большую высоту полета и высокую маневренность при быстром полете. Истребитель может нести до 12 ракет "воздух-воздух" AIM-120C, оснащается РЛС с активной фазированной решеткой и современными системами поиска и отслеживания целей. Как отмечает Military Watch, улучшенные характеристики F-15SA легли в основу других модификаций - F-15QA и F-15EX. Но ни один из более новых самолетов не поступил на вооружение.

Замыкает список российский Су-27СМ3, который является модернизированной версией истребителя поколения "4+". В этом самолете использованы многие технологии, разработанные для Су-35, включая РЛС "Ирбис-Э", а также передовые системы радиоэлектронной борьбы. Самолет вооружен 12 ракетами класса "воздух-воздух". Системы управления полетом и оружием были полностью заменены на электронные. По маневренности Су-27СМ3 несколько уступает Су-35, так как оснащается другими двигателями, но его боевые возможности во многом аналогичны.

В обозримом будущем истребители четвертого поколения продолжат играть ключевую роль в завоевании гсподства в воздухе, так как самолеты следующего уровня, в том числе и широко производимый F-35, еще очень далеки от боевой готовности. Россия в разработке машин поколения "4++" занимает ведущую позицию, резюмирует издание.