В Челябинске завели дела о скандальном шоу и концерте Элджея

Челябинские антимонопольщики выявили признаки нарушения рекламного законодательства в действиях организаторов скандального рождественского шоу "Снежная королева" и концерта рэпера Элджея в Челябинске. Первых уличили в недостоверности распространенной рекламы, а вторых в нарушении возрастного ценза, сообщили во вторник в УФАС региона.

Как уже сообщала "РГ", рождественское шоу в ледовой арене вызвало массу негативных откликов у зрителей, заявивших, что их откровенно надули. Пообещали грандиозное представление в формате 5D, с рекордным для России количеством артистов, уникальным музыкальным материалом и содержанием по мотивам произведений Андерсона. Причем, с двумя параллельными сюжетами, один из которых должен был более заинтересовать взрослых, а другой - детей. Поэтому на шоу предлагалось приходить целыми семьями, покупая для детей младше 13 лет специальные билеты.

Однако коллизию взрослого сюжета многие зрители посчитали неуместной для детей, а кроме того пожаловались на низкий уровень представления, из-за которого часть людей покинула ледовую арену задолго до его окончания.

В УФАС проанализировали рекламу представления и пришли к выводу, что такие фразы, как "Крупнейшее новогоднее шоу в России" и "Сотни артистов" ничем не подкреплены. Поскольку вместо профессиональных артистов (за исключением нескольких ведущих- Ред.) в шоу были задействованы детские коллективы и волонтеры. Кроме того, на афишах присутствовал герб и упоминание, что шоу организовано "при поддержке Правительства Челябинской области", что строжайше запрещено, так создает впечатление, что объект рекламирования одобряется органами государственной власти.

Стоит отметить, что власти сразу открестились от поддержки оскандалившегося спектакля. В частности, в региональном минкульте сообщили, что "шоу было организовано частными структурами, не входило в официальную новогоднюю программу Челябинска и не подлежало контролю со стороны органов исполнительной власти". Однако по итогам "разбора полетов" министры спорта и образования области все-таки были привлечены к дисциплинарной ответственности. Первый за то, что допустил участие в шоу юных спортсменов, а второй - за распространение билетов в школах региона "за успехи в учебе".

Реклама концерта Элджея, кстати, не состоявшегося в Челябинске из-за жалоб обеспокоенных родителей, тоже не устроила УФАС. Ранее родители указали на несоответствие репертуара рэпера возрастному цензу (16+) - присутствие в песнях Элджея ненормативной лексики, пропаганды секса и запрещенных веществ.

- Согласно дизайн-макету афиши возрастная категория концерта действительно была определена организатором, как "16+", - пояснила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - Позднее он изменил возрастной ценз мероприятия на "18+". Однако изменений в афиши не внес, что привело к продаже билетов лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста.

Рассмотрение дел организаторов шоу и концерта назначено соответственно на 27 марта и 2 апреля. Если нарушения будут доказаны, им грозят крупные штрафы.