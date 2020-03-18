"Белпочта" временно принимает отправления только в Россию и Китай

Почтовые отправления, включая письма, посылки и отправления EMS, впредь будут приниматься белорусской почтовой службой только по адресам Союзного государства и КНР, информирует 18 марта сайт этой государственной компании.

Как пояснили почтовики, авиакомпании, которые занимаются перевозкой почты, из-за ужесточения глобальных мер безопасности постоянно корректируют и сокращают авиарейсы в зарубежные страны. Из-за пандемии коронавируса на многих направлениях полностью закрыто авиационное сообщение. "Перечень стран будет корректироваться в случае появления транспортных средств, способных осуществлять в эти страны доставку", - поясняет почтовая служба РБ.

Стало известно, что у операторов ряда стран Всемирного почтового союза из-за объявленного карантина стало не хватать персонала. Они уже предупредили своих клиентов, что возможны серьезные задержки в доставке входящих EMS отправлений и невыполнение сроков доставки посылок и писем.

А во избежание контакта с человеком отправления EMS и регистрируемые отправления, для которых обычно требуется подпись адресата, будут доставляться через почтовые или абонентские ящики и почтоматы без расписки получателя. Правда, специалисты напоминают, что коронавирус обладает низкой устойчивостью в окружающей среде: период его сохранения в пределах нескольких часов.

Кстати, "Белпочта" уже проводит в отделениях связи противоэпидемические мероприятия, рекомендуемые Минздравом республики. Установлены дозаторы с антисептиками и жидким мылом для обработки рук, проводится уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, минимизирован близкий контакт с лицами, у которых есть признаки респираторной инфекции.

Вместе с тем, в объектах почтовой связи рекомендуется находиться по одному человеку у каждого операционного окна и соблюдать дистанцию около 1,5-2 метра во время ожидания обслуживания.