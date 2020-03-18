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18.03.2020,  
09:04
Текст:  Руслан Мельников

Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения

Фото: Олег Кулешов / РИА Новости Фото: Олег Кулешов / РИА Новости
Фото: Олег Кулешов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.

Об этом в интервью "Красной звезде" заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов. По его словам, появление подобных субмарин является требованием времени, необходимым для дальнейшего развития флота.

"Поэтому не секрет, что идут работы по созданию атомных подводных лодок пятого поколения"", - сказал Николай Евменов.

Он подчеркнул, что новые подлодки окажутся более совершенными по многим параметрам.

Ранее появилась информация о том, что атомная субмарина пятого поколения "Хаски" ("Лайка") будет иметь модульную конструкцию и широкий спектр вооружения. Речь идет о ракетах "Калибр", "Оникс" и "Циркон", перспективном противолодочном комплексе "Ответ", скоростных подводных ракетах "Хищник", торпедах УСЭТ-80 и "Физик-1", антиторпедах "Ласта", мини-ракетах и мини-торпедах. Также сообщалось, что на субмарине будет установлена единая интегрированная система боевого управления с искусственным интеллектом.

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