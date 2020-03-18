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18.03.2020 05:24
Рубрика: Происшествия

За Колю и Мишу

Суд оставил экс-полковнику Захарченко статус "склонен к побегу"
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 57(8111)
Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить иск бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к СИЗО "Лефортово".

Экс-борец с коррупцией пытался оспорить постановку его тюремной администрацией на учет за склонность к побегу и нападениям на сотрудников правоохранительных органов. Статус "склонен к побегу и буйствам" ему присвоили на основании рапорта сотрудника ФСИН. Тот написал, что 1 ноября прошлого года услышал отдельные фразы Захарченко, подтверждающие его противозаконные намерения.

Автора рапорта - младшего инспектора отделения дежурной службы изолятора Александра Розова - опросили в суде. По его словам, открыв окошко в камеру для выдачи вещей, он услышал фразу о том, что некие "Коля и Миша еще вспомнят обо мне, у них тоже есть дети, я это им не забуду".

Бывшему полковнику Захарченко предъявлено еще одно обвинение

"В мои обязанности не входит оценка этих слов. Я не знаю, в отношении кого они были сказаны, может быть, речь шла о наших сотрудниках, поэтому я доложил об этом руководству, составив письменный рапорт", - рассказал Розов, уточнив, что видеорегистратора при нем в тот момент не было.

Сам Захарченко заявил, что у него с Розовым был конфликт. Якобы этот инспектор систематически задерживал выдачу личных вещей, поэтому Захарченко написал на него жалобу администрации СИЗО.

"Личная неприязнь могла быть мотивом оговора", - заявили адвокаты Захарченко.

Показания дал и старший уполномоченный по особо важным делам ФСИН Иван Федотов. Именно он принял рапорт у Розова. По его словам, проведенной проверкой было установлено, что "Коля и Миша" - это сотрудники ФСБ, которые оказывали оперативное сопровождение расследованию дела Захарченко.

Установлено, что "Коля и Миша" - это сотрудники ФСБ, оперативно сопровождавшие дело Захарченко

По словам адвокатов, из-за признания Захарченко склонным к побегу тот не может трудоустроиться в колонии N 5 в Мордовии, где отбывает наказание, так как каждый час ему надо отмечаться у администрации. "Другие осужденные могут передвигаться по колонии, меня же заковывают в наручники, как в художественных фильмах, как Ганнибала какого-то", - посетовал экс-полковник.

"Иск оставить без удовлетворения", - огласил в итоге решение судья Антон Каргальцев.

Днем ранее Никулинский суд Москвы отказался пересматривать иск Генпрокуратуры РФ о взыскании имущества Дмитрия Захарченко в доход государства. О пересмотре иска "по вновь открывшимся обстоятельствам" просила защита Захарченко. Адвокаты сочли, что Пресненский суд Москвы не установил получения Захарченко денег, что является поводом для пересмотра решения о взыскании в доход государства имущества экс-полковника и его близких, а также денег, находящихся на их счетах.

Экс-полковник Захарченко подал иск к СИЗО и потребовал вернуть миллиарды

Суд постановил в удовлетворении заявления отказать.

Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. Ему предъявили обвинения в получении двух взяток в особо крупном размере. Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. В октябре прошлого года Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода. Резонанс это дело вызвало после обнаружения в квартире сводной сестры полицейского сумок с различной валютой на сумму около 9 млрд рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Тюрьмы Дело о миллиардах полковника Захарченко

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