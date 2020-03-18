Китай подарит Болгарии респираторные маски

Премьер-министр Болгарии провел телефонный разговор с главой правительства Китая Ли Кецяном. Предметом диалога стала пандемия коронавируса.

Ли заявил, что Пекин намерен безвозмездно снабдить балканское государство респираторными масками, медицинскими перчатками, очками и другими защитными средствами, сообщили в пресс-центре совета министров Болгарии. Китайский политик также выразил обеспокоенность в связи с распространением COVID-19 в Европе.

В ответ Борисов поблагодарил собеседника за уже бесплатно предоставленные стране маски и пообещал обеспечить безопасность пребывающим на территории республики гражданам КНР.

К настоящему времени число зараженных коронавирусом в Болгарии приблизилось к сотне. Двое заболевших умерли.