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18.03.2020,  
10:32
Текст:  Светлана Цыганкова

Комплекс "Бал" впервые примет участие в параде Победы

На параде Победы в Москве впервые продемонстрируют береговой ракетный комплекс "Бал". Техника уже прибыла в подмосковное Алабино, где будет готовиться для участия в тренировочных мероприятиях.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Всего в составе колонны, которая пройдет по Красной площади, шесть машин. Это и самоходные командные пункты управления и связи, и пусковые установки, в которых расположены противокорабельные ракеты, и транспортно-перегрузочные машины, используемые для формирования повторного залпа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны Российской Федерации.

А вообще в параде будут участвовать 225 единиц военной техники и вооружения, из которых более двадцати - новейшие образцы.

"РГ" уже писала о том, что береговой комплекс поступил на вооружение некоторых воинских частей Тихоокеанского и Северного флотов, Каспийской флотилии. Береговой ракетный комплекс "Бал" в состоянии поражать надводные цели условного противника. "Балы" вооружены дозвуковыми противокорабельными ракетами Х-35 и Х-35У.

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