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18.03.2020 22:21
Рубрика: В мире

Милош Бикович призвал поддержать борющихся с коронавирусом специалистов

Текст: Александр Борисов (Белград)

Звезда российского и сербского кино Милош Бикович в условиях объявленного чрезвычайного положения в Сербии обратился к соотечественникам с призывом не падать духом и поддержать в столь трудный период медиков, которые борются с последствиями пандемии коронавируса.

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"Сегодня в 20:00 (22:00 по мск) выходите на свои балконы и свои террасы и аплодисментами поприветствуйте наших медсестер, врачей, технический персонал - всех тех, кто борется, рискуя своим здоровьем и жизнью, чтобы победить коронавирус и эту проблему. Давайте вместе поддержим всех тех, кто работает на пределе своих сил, тех, кто измучен и изнурен борьбой. Им крайне важна наша поддержка и солидарность!" - написал Милош Бикович в Instagram.

Напомним, что накануне президент Сербии Александр Вучич объявил о введении "комендантского часа" в данном балканском государстве, отметив тот факт, что власти не смогли обеспечить полноценную дисциплину и уменьшить степень угроз для граждан. В этой связи были приняты непопулярные решения: в среду с 10:00 во всех городских районах запрещен выход на улицу лицам старше 65 лет, в сельской местности это относится к людям старше 70 лет; после 20 часов до 5 утра вводится запрет на перемещение всех лиц любого возраста, за исключением сотрудников органов, выполняющих задания, и работников третьей смены.

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